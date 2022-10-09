Kırım Köprüsü'nde ulaşım yeniden başladı
Cumartesi sabahı bombalı saldırı ile bir bölümü kullanılmaz hale gelen Kerç Köprüsü'nde demiryolu hizmeti tamamen açıldı.
Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü, bomba saldırının ardından ardından trenlerde gecikmeler olmasına rağmen demiryolu hizmeti açıldı.
Rus haber ajansı Tass'a göre, cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırı sebebiyle kesintiye uğrayan Kırım-Rusya trafiği, toparlanmaya başladı. Köprü trafiği tek şerit olarak gerçekleşen Kerç'te, yük ve yolcu trenleri hizmet vermeye başladı.
Cumartesi sabahı, Kırım Köprüsü'nde bomba yüklü bir TIR'ın infilak etmesinin ardından köprünün bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti.
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