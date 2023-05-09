Kissinger: Rusya-Ukrayna savaşı, dönüm noktasına yaklaştı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:20

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin’in arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerin bu yıl sonunda başlaması beklentisiyle, Ukrayna’daki savaşta “dönüm noktasına yaklaşıldığını” söyledi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre 99 yaşındaki Kissinger, “Çin müzakereye girdiğine göre, sanırım yıl sonuna kadar bir sonuca varılacak. Müzakere süreçleri ve hatta fiili müzakerelerden bahsedeceğiz” dedi.

Kissenger, Çin’in son 50 yılda bir dünya gücü haline geldiğine dikkat çekerek, “Çin’in uluslararası sisteme yeniden girişi gerçekleşecekti. Uluslararası sistemden dışlayamazsınız” diye konuştu.

Kissenger, Çin ile Tayvan arasında çatışma olasılığına ilişkin, “Bu konuda bir sorunumuz var. Bu, iki ileri teknoloji ülkesi arasında genel bir savaşa dönüşebilir. Bu, acilen ilgilenilmesi gereken bir şey” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka silahlanma yarışına değinen Kissenger, “Evet, ama bu farklı olacak. Çünkü önceki silahlanma yarışlarında, nasıl galip geleceğinize dair makul teoriler geliştirebiliyordunuz. Bu, entelektüel açıdan tamamen yeni bir sorun” dedi.

Kissinger, “Yapay zekanın hareket etme hızı onu kriz durumlarında sorunlu hale getirecek. Örneğin, yapay zeka bir savaş durumunda başkan ve danışmanlarının tamamen akılsızca buldukları bir eylem planı önerebilir. Ancak bunu tekrar kontrol edemeyiz, çünkü makinenin edindiği tüm bilgileri gözden geçiremeyiz” diye ekledi.