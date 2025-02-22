Kitap içinde gizlenen silahla suikast: Çete lideri mahkemede öldürüldü

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:53

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:56

Sri Lanka’nın Kolombo kentinde, uyuşturucu çetesi lideri Ganemulla Sanjeewa, mahkemede avukat kılığına giren silahlı bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Sanjeewa, birden fazla cinayet suçlamasıyla yargılanıyordu.

Polis yetkilileri, saldırının bir kadın suç ortağı tarafından organize edildiğini açıkladı. Kadın zanlının, tabancayı içi boşaltılmış bir kitap içine saklayarak mahkemeye soktuğu ve daha sonra sahte avukata teslim ettiği belirtildi.

Saldırgan, mahkeme salonunda Sanjeewa’yı yakın mesafeden vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, içeride bulunan kişilere “İçeride ateş ediliyor!” diye bağırdı. Ancak kısa sürede yakalandı. Öte yandan, 25 yaşındaki kadın zanlı Pinpura Dewage Ishara Sewwandi’nin hâlâ firarda olduğu bildirildi.

SUİKASTA YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, bir polis memuru ve bir minibüs şoförü de şüpheli olarak tutuklandı. Polis, firari kadın zanlının, mahkemeye kaçırdığı tabancayı kullandığını doğruladı. Ağır yaralanan Sanjeewa, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, çete şiddetine karşı önlemler alındığını belirtse de bu olay, Kolombo’da rakip çeteler tarafından gerçekleştirilen bir dizi cinayetin son halkası oldu.

Eylül 2023’te tutuklanan Sanjeewa, o tarihten bu yana gözaltında bulunuyordu. Çete şiddetinin ülkede ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayan yetkililer, mahkemelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Sağlık ve Kitle İletişim Bakanı Nalinda Jayatissa, hükümetin “organize yeraltı çetelerinin eylemlerini ciddiye alacağını” söyledi. Suikastın ardından, özellikle hedef alınan kişilerin mahkemeye çıkarıldığı durumlarda silahlı korumaların görevlendirileceği belirtildi.

AFP’nin polis verilerine dayandırdığı habere göre, bu yıl çeteler arasındaki rekabet nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırılarda en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ülkede çete faaliyetlerini durdurmak için daha sert önlemler almayı planlıyor.