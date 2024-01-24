'Kıyamet Günü Saati' yeniden güncellendi... Büyük yok oluşa ne kadar kaldı?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:38

Atom Bilimcileri Bülteni, her yıl Ocak ayında Kıyamet Günü Saati’ni güncelliyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.

Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak ayarlıyor. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zeka ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli olan olaylar yer alıyor.

Bülten'in Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson basına demecinde, "Saatin gece yarısına 90 saniye kala sıfırlanması, dünyanın istikrarlı olduğunun bir göstergesi değildir. Tam tersine. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve toplumların harekete geçmesi aciliyet arz etmektedir" dedi.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDİR?

Sputnik'te yer alan habere göre, insanlığın kendi kendini yok etme olasılığına ne kadar yakın olduğunu simgeleyen bir gösterge olan bu sembolik saat, 1947 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlanma yarışına girdiği dönemde, Chicago Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten, Atom Bilimcileri Bülteni (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından oluşturuldu.

2023 yılındaki güncellemede, saat 90 saniye olarak ayarlandı ve bu, insanlığın kendi kendini yok etmesine hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Saat ilk kurulduğu 1947 yılında gece yarısına 7 dakika kalmıştı ve 1991 yılında, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, en uzun (ve görece daha az tehlikeli) süre olan 17 dakikaya çekildi.

GECE YARISI 'NÜKLEER YIKIMI' SİMGELİYOR

1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteren saat, 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saat, 1 dakika ileri alınarak 11 Ocak 2012'de 23:55'i gösterdi; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştı.

EINSTEIN VE OPPENHEIMER TARAFINDAN KURULDU

Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum, 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu.