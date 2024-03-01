Maymun krallığı gerçek oldu... Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler!

Tayland'da yaklaşık 3 bin 500 maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği turistik Lopburi kentinde, bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar yüzünden birçok dükkan kapandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:27
Maymun krallığı gerçek oldu... Şehri istila ettiler, yaşamı durma noktasına getirdiler!
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Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret  merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda. Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma nokatasına geldi.

NTV'nin aktardığına göre, maymunların istilası nedeniyle şehirde birçok dükkan ve işyeri kepenk indirmiş durumda. Şehrin tarihi mekanlarınının da gezilemez hale geldiği belirtiliyor.

Maymunlar alışveriş merkezlerine girerek dükkanlara zarar veriyor ve insanların yiyeceklerini çalıyor.

Lopburi'de her yıl düzenlenen Maymun Festivali turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Şehir sakinleri kentin bazı bölgelerinin tamamen maymunların kontrolüne girdiğini ve devletin bu duruma bir an evvel çözüm bulmasını istiyor.

AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda kenteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için uygulanan kısırlaştırma programına ara verilmesiyle birlikte sayıları 6 bine kadar çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programına geri dönmek zorunda kaldı.


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