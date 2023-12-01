Kıyamet senaryosu gerçek mi oluyor? 'İnternet kesintileri haftalarca sürebilir...'

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:10

Ev internetinizin, birkaç saatliğine de olsa kesilmesi büyük bir sıkıntı yaratabilir; hele ki acilen kullanmanız gerekiyorsa durum daha da kötü bir hale gelir.

Dolayısıyla, gezegen genelinde internet bağlantılarının kesilmesi halinde, sorunun boyutlarının hangi seviyelere ulaşabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur.

NETFLIX SENARYOSU DEĞİL

Sözünü ettiğimiz konu, ne yazık ki bir Netflix filmine ait değil. Güneş'in solar aktivitesini inceleyen bilim insanlarına göre bu gerçek bir olasılık.

Güneş, her 11 yılda bir "solar maksimum" olarak bilinen ve yüzeyinde karanlık noktaların belirmeye başladığı bir evreden geçer.

Bu karanlık noktalar, Güneş'in manyetik alanındaki bir değişiklikten kaynaklanır ve şiddetli patlamalara yol açar.

NASA, bir sonraki güneş maksimumunun 2025'in sonlarında başlayacağını öngörüyor.

UYDULARI ETKİLİYOR

Hindistan'daki IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nde, fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, bunun daha erken bir tarihte, 2024'ün başlarında yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mail Online'a konuşan Nandi, "Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil, ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazla şey öğreneceğiz" dedi.

Nandi, sözlerine şöyle devam etti:

"En yoğun fırtınalar bazen Dünya yörüngesindeki alçak uyduların felaketle sonuçlanabilecek şekilde yörüngelerinin bozulmasına, iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetlerin aksamasına neden olabilir."

Yani bu, her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın kesintiye uğraması anlamına gelebilir.

KUZEY IŞIKLARI

Nandi'ye göre, işe bir de güzel tarafından bakmalıyız. Zira "Bu patlamalar, aynı zamanda güzel auroralar da yaratır, bu nedenle 2024, aurora avcıları için iyi bir yıl olabilir..."

Öte yandan kendi çalışması ile NASA'nın vardığı sonuçların neden farklı olduğunu açıklayan Nandi, güneş döngülerinin dokuz ila 14 yıl arasında değişebildiğini de belirtti.

Dolayısıyla, 11 yıl ortalama bir periyodtur ve modern çağda gözlemlenen tüm güneş döngülerinin bireysel periyotlarının ortalaması alınarak belirlenir.