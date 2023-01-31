Kıyıya vuran kambur balina, yirmi yıl sonra ilk kez ABD sahilinde görüldü

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:46

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 14:46

ABD'de yaklaşık 11 metre uzunluğunda devasa bir erkek kambur balina, Long Island sahilinde kıyıya vurdu.

Polisler, yaptığı açıklamada, ekiplerin olay yerine ulaştığında balinanın ölmüş olduğunu söyledi.

Polis Clavin, "Bu açık ara en büyüğü. Neredeyse yirmi yıldır burada bulunan ekipler daha önce hiç bu büyüklükte bir balina görmemişti. Gelgit nedeniyle balinayı daha yüksek bir yere taşımak zorunda kaldık. Onu kıyıya çekmek için ağır bir vinç getirmek zorunda kaldık. Onu gerçekten daha yüksek bir yere çıkarmak için gereken tonaj nedeniyle teller kopuyordu" dedi.

Bölge sakinleri, dev balinayı seyretmek için sahile akın etti.

Polis Clavin, "Hayatınız boyunca böyle bir şey göremezsiniz, bunu anlıyorum, fakat aynı zamanda burada gerçekten üzücü bir gün. Bu balina öldü ve ne yazık ki insanlar ona bakmak için buraya gelecekler" dedi.

Hayvanın ölüm nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından nekropsi yapılması bekleniyor.