KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu karotis ameliyatına alındı
KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, şah damarındaki (Karotis) tıkanıklığın ortadan kaldırılması için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.
Tomografik anjiyo ile şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı; Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından açılarak, daralmaya neden olan tabakalardan arındırılarak yeniden kapatılacak.
Damar cerrahisinin en riskli ameliyatlarından olan işlem, beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla özel bir teknikle gerçekleştirilecek. Ameliyatın öğlen saatlerinde tamamlanması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
3 Temmuz’da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle hastaneye başvuran ve önlem amaçlı gözlem altına alınan Dr. Derviş Eroğlu’na 5 Temmuz’da Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılmıştı. ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor.
Video Haberler
- LPG'ye zam geliyor
- Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
- Rus heyeti, 'tahıl koridoru' için İstanbul'da
- Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis müdahale etti!
- 'Röntgenci' diye dövüldü ama...
- Doktorları hedef alan imam için ilk açıklama
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı