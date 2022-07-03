KKTC’de bitmeyen havalimanı: Yeni Ercan Havalimanı

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın KKTC’de üstlendiği yeni Ercan Havalimanı inşaatının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda yapılması planlanan açılışının tekrar ertelenmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre havalimanı inşaatının yurtdışından gelecek ve havalimanının aktif biçimde kullanılması için zorunlu olan çip nedeniyle bir türlü bitirilemediği ifade edilirken, uzmanlara göre çipin gelişinin daha bir çok zaman alacağı belirtiliyor. Ercan Havaalanı’nda hali hazırda yaşanan jeneratör sorunları, uçakların iniş güvenliğine ilişkin problemler gibi birçok teknik aksaklık bulunuyor.

"İMKÂNSIZ GÖZÜKÜYOR"

Geçen ay düzenlenen basın toplantısında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, açılış için 20 Temmuz 2022’yi işaret etmişti. Arıklı aynı basın toplantısında açılışın ertelenmesine tahammüllerinin olmadığını belirtmişti. Ancak uzmanlara göre açılışın bu tarihe yetişmesi imkânsız gözüküyor. Yeni Ercan’da birçok aksaklık baş gösterirken, özellikle uçakların iniş güvenliğine ilişkin teknik sorunların çözülmesinin bir hayli zaman alacağı ifade ediliyor.