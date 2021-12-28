KKTC'de erken seçim için adaylar belirlendi

28 Aralık 2021 Salı, 11:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçim heyecanı resmen başladı. 23 Ocak’ta yapılacak "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi" için kesin aday listeleri berlirlendi.

Haber Global'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği listelere göre seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday ve 3 bağımsız aday yarışacak.

Seçmen sayısı ise 203 bin 183 olarak açıklandı.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisine; Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefke'den 2 milletvekili seçilecek.

TEKRAR YARIŞMAYAN ÖNEMLİ İSİMLER

23 Ocak milletvekili erken genel seçimlerinde önemli isimlerin aday olmaması dikkati çekti.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; Ulusal Birlik Partisi'nde eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün ve Ersan Saner, şu an Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Tahsin Ertuğruloğlu adaylığını koymayan isimlerden.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de eski başbakan ve meclis başkanlarından Sibel Siber ile Dışişleri Bakanlığı ve müzakerecilik görevleri yapmış olan Özdil Nami aday olmadı.

Eski bakanlardan ve Demokrat Parti'nin kurucusu Serdar Denktaş da seçime girmeme kararı aldı.

PROPAGANDA DÖNEMİ 22 OCAK'TA BİTECEK

Listelerin ilan edilmesiyle birlikte başlayan propaganda dönemi 22 Ocak 2022'de sona erecek.

Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak’ta sandık başına gidecek.