Köln-Bonn Havalimanında uçuşlar protesto sebebiyle durduruldu

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:09

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:09

Yerel basın, bugün erken saatlerde ‘iklim aktivistlerinin’ havalimanın güvenlik alanına girdiğini duyurdu.

Köln-Bonn Havalimanı’ndan bugün yapılan açıklamada “Yetkisiz kişiler, 24 Temmuz 2024 çarşamba sabahı Köln/Bonn Havalimanı'nın güvenlik alanına erişim sağladı. Polis operasyonları nedeniyle uçuş operasyonları şu anda durduruldu. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez sağlanacaktır” denildi.

Yerel basın ise iklim aktivistlerinin sabah erken saatte havalimanının güvenlik alanına girdiğini açıkladı.