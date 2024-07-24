Köln-Bonn Havalimanında uçuşlar protesto sebebiyle durduruldu
Almanya’nın Köln kentindeki Köln-Bonn Havalimanı’nda protestolar sebebiyle uçuşlar durduruldu.
Yerel basın, bugün erken saatlerde ‘iklim aktivistlerinin’ havalimanın güvenlik alanına girdiğini duyurdu.
Köln-Bonn Havalimanı’ndan bugün yapılan açıklamada “Yetkisiz kişiler, 24 Temmuz 2024 çarşamba sabahı Köln/Bonn Havalimanı'nın güvenlik alanına erişim sağladı. Polis operasyonları nedeniyle uçuş operasyonları şu anda durduruldu. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez sağlanacaktır” denildi.
Yerel basın ise iklim aktivistlerinin sabah erken saatte havalimanının güvenlik alanına girdiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!