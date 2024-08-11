Kolombiyalı askerler zorla alıkonulmuştu... 40'ı serbest bırakıldı
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, "taşra muhafızları" isimli silahlı grup tarafından dün zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kentindeki kırsalda operasyon düzenleyen askerler, silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.
Taşra muhafızları tarafından etrafları kuşatılan askerler, herhangi bir çatışmaya girmeden silahlarını teslim etti.
Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin gasp olayları nedeniyle bölgede operasyon icra ettiği ancak etraflarının silahlı köylülerce sarıldığı bildirildi.
Öte yandan, askerleri elinde tutan taşra muhafızları yayımladıkları bildiride, ordunun düzenlediği operasyonun bölgedeki hassasiyeti, sükuneti ve barışı tehlikeye attığı belirtildi.
Zorla alıkonulan askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Ofisi ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarının sürdüğü kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram erişime açıldı!
- 'Bilet ücretlerini İmamoğlu karşıladı'
- Ne aşk, ne para! Mutluluğun gerçek anahtarı bulundu!
- Liyakat yerlerde!
- 'Allah rızası için bu zulmü durdurun'
- Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
- Türk öğrenci kayıtlarına engel!
- En iyi sürpriz sonlu filmler
- 1. Lig'in açılış haftasında maç iptal oldu
- Araştırma: Dünya aslında altı kıtaya sahip!