Kolombiya'da barış müzakereleri: İlk madde imzalandı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında devam eden görüşmelerde, barış müzakerelerinin ilk maddesi imzalandı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 08:23
Kolombiya'da barış müzakereleri: İlk madde imzalandı
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Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 20-25 Mayıs tarihleri arasında görüşmeler yürüten taraflar, barış müzakerelerinin ilk maddesinde mutabık kaldılar.

Ortak bildiriye imza atan taraflar, toplumun tüm katmanlarının müzakere sürecine dahil olması ve barışa katkı sunması için ilk maddeyi imzaladı.

Silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için halkın demokratik katılımının önemine vurgu yapılan bildiride, barış müzakerelerinin Meksika'da kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

Hükümet heyeti başkanı Vera Grabe, açıklamasında ilk maddenin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını ve sivil toplumun müzakerelere ilişkin bilgi sahibi olmasını "kıymetli" bulduklarını belirtti.

ELN heyetinin baş müzakerecisi Pablo Beltran ise Venezuela'nın ev sahipliğinde yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kat ettiklerini, toplumun fikirlerinin beyan edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.


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