Kolombiya'da hükümet ve ELN, müzakerelere yeniden başlıyor

Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında barış müzakereleri yeniden başlayacak.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:49
Kolombiya'da hükümet ve ELN, müzakerelere yeniden başlıyor
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Ulusal basında çıkan habere göre, taraflar, 20-25 Mayıs tarihleri arasında, Venezuela'nın ev sahipliğinde barış müzakerelerine kaldıkları yerden devam edecek.

Yapılan ortak açıklamada, Venezuela hükümetine ve garantör ülkelere teşekkür edilerek, müzakerelerin başkent Karakas'ta tekrardan başlayacağı teyit edildi.

Bir süredir taraflar arasında karşılıklı "sert" açıklamaların yapılması ve ordunun operasyonları nedeniyle müzakereler durma noktasına gelmişti.

ELN, hükümet ile yürütülen müzakereleri dondurmuş ve kendisini temsil eden heyeti "istişare" için geri çağırmıştı.

Hükümet delegasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ELN'nin açıklamalarının "gereksiz krize" yol açtığı, mutabakata varılan anlaşmanın maddelerine hükümetin sadık kaldığı ifade edilmişti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.


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