Kolombiya'da hükümet protestosu: Binlerce kişi meydana indi

Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin politikalarını protesto etti.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:20
Kolombiya'da hükümet protestosu: Binlerce kişi meydana indi
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Başta başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen ve çoğunluğu sağ görüşlü grupların oluşturduğu kalabalık, Petro hükümetini hedef aldı.

Ulusal Park'ta buluşan gruplar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde kentin simge meydanı Bolivar'a kadar yürüdü.

Hükümetin sağlık, emeklilik ve yeni Anayasa önerisine tepki gösteren protestocular, Cumhurbaşkanı Petro'ya "diktatörlük" suçlamasında bulundu.

Medellin, Cali, Baranquilla ve Bucaramanga'da da yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Petro hükümetinin çıkarmayı düşündüğü reformları protesto etti.

Göstericilere ağırlıklı sağ partiler ve sendikalar destek verirken, bazı Senatörlerin de yürüyüşe katıldığı görüldü.

Öte yandan kamyoncular ve otobüsler sendikasına bağlı araçlar da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için otoyolda konvoy oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.


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