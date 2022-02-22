Kolombiya'da kadınların zaferi: Kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı
Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da, kürtaj, 24 haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı. Beşe dört oyla alınan karar, kadınlar tarafından tarihi bir zafer olarak nitelendirildi ve Anayasa Mahkemesi önünde kutlamalar düzenlendi.
Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, 24. haftaya kadar hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi.
Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak" ifadesine yer verildi.
Bu karar ile Kolombiya, Meksika ve Ekvador’un ardından Kolombiya kürtaj yasağını kısmen kaldıran son Latin Amerika ülkesi oldu. Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler tarafından sevinçle karşılandı.
BOGOTA BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK
Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı.
Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu.
Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.
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