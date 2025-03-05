Kolombiya'dan İsrail'e karşı 'ittifak' çağrısı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararına tepki gösterdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'ya İsrail'e karşı sessiz kalınmaması konusunda çağrıda bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararına tepki gösteren Petro, "Bu insanlığa karşı işlenmiş bir başka suçtur. Avrupa artık tepki vermelidir. Ukrayna'da ihanete uğrayan Avrupa, irrasyonalizmin yükselişine karşı uluslararası hukuku savunmalıdır" ifadelerini kullandı.
Petro, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa ve Latin Amerika halkları, uluslararası hukuku savunmak için güçlü bir ittifak kurarak birlik olabilir ve masum çocukları hedef alan yeni zulümleri engelleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.
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