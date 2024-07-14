Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin, Copa America final maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te başlayacak.
Copa America heyecanı sürüyor.
Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, Nestor Lorenzo'nun ekibi Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te başlayacak.
ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Arjantin, Copa America yarı final karşılaşmasında Kanada'yı 2-0 mağlup etmişti.
Kolombiya Uruguay'ı 1-0 mağlup etmişti.
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