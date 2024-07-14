Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin, Copa America final maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:03
Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Copa America heyecanı sürüyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, Nestor Lorenzo'nun ekibi Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te başlayacak.

ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Arjantin, Copa America yarı final karşılaşmasında Kanada'yı 2-0 mağlup etmişti.

Kolombiya Uruguay'ı 1-0 mağlup etmişti.


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