Dünya genelinde Covid-19 vakaları son bir ayda yüzde 50 arttı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 28 gün içinde bir önceki benzer döneme kıyasla %52 arttığı ve 850 bin vakanın rapor edildiği kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü haftalık epidemiyolojik raporunda, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 28 gün içinde bir önceki benzer döneme kıyasla %52 arttığını ve 850 bin vakanın bildirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Küresel olarak, yeni vaka sayısı 20 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 28 günlük dönemde, bir önceki 28 günlük döneme kıyasla %52 oranında artmıştır. 850.000'den fazla yeni vaka rapor edildi" denildi.
Bu dönemde, bir önceki aya göre yüzde sekiz düşüşle üç bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 118 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hastanelere başvurdu ve bin 600'den fazla hasta yoğun bakım ünitelerine yatırıldı. Bu, önceki 28 güne göre sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 51'lik bir artış anlamına geliyor.
17 Aralık 2023 itibariyle dünya genelinde 772 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 7 milyondan fazla ölüm gerçekleşti.
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