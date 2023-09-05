Komşuyu yangından sonra bir de sel vurdu
Yunanistan'ın Volos kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.
Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle Volos kentinde sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü.
Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon’da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Aracı sürüklenen bir adamın ise kaybolduğu aktarıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- Evde besledikleri yılanlarla geçiniyorlar
- Putin tek şart sundu
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!