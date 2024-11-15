Rus siyasetçi, düşük doğum oranını kadınların şişmanlığına bağladı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:45

Filatova, Meclis'in alt kanadı Devlet Duması'nda perşembe günü yaptığı açıklamada, doğum oranının artırılması için obezite sorununun kontrol altına alınması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

Doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 30'u farklı derecelerde obeziteden muzdarip. Yüzde 25'iyse obezite öncesi evrede ve aşırı kiloyla ilgili sorunlar yaşıyor. Bunu kontrol altına almadan demografik sorunu çözemeyiz, bunlar birbiriyle doğrudan bağlantılı.

Komünist Partili milletvekili, nüfustaki yüksek oranda obezitenin sağlık sistemine de ciddi yük bindirdiğini belirtti ve ekledi:

Sadece sonuçlarla mücadele etmekle kalmamalı, bu sorunu kökten halletmeliyiz.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, eylülde yaptığı açıklamada yaklaşık 144 milyon nüfusa sahip ülkede en az 40 milyon kişinin obez olduğunu bildirmişti.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Devlet İstatistik Servisi'ne (Rosstat) göre, obez kişi sayısı en çok 15-17 yaş grubunda arttı. 2023'te bu yaş grubunda her 100 bin kişiden 3 bin 683'ünün obez olduğu tespit edilmişti.

Devlete ait Rusya Beslenme, Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi'nden geçen ay yapılan açıklamada yetişkin nüfusun yüzde 60'ının yüksek kilolu, yüzde 20'sinin de obez olduğu bildirilmişti. Verilere göre obez kişilerin yüzde 17'si erkek, yüzde 25'iyse kadın. Çocuklarda obezite oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Rusya, obeziteye ek olarak rekor seviyede düşen doğum oranlarıyla mücadele ediyor.

Rosstat'ın eylülde yayımladığı verilere göre bu yıl ocak-haziran döneminde yaklaşık 600 bin çocuk dünyaya geldi. Doğum sayısı 2023'ün aynı dönemine kıyasla 16 bin daha az. Ayrıca bu yılki ölüm sayısı, bir önceki seneye göre 49 bin daha fazla oldu.

Bu istatistiklere göre ülkedeki doğum oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.