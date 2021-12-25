Kongo'da restorana saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni kentinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda yer alan Beni kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi.
"EVDE KALIN"
Beni Belediye Başkanı Narcisse Muteba Kashale olay sonrası yaptığı açıklamada, "Şehir merkezinde az önce patlayan bir bomba var" ifadelerini kullanarak, yurttaşları evde kalmaları için uyardı.
"İNTİHAR SALDIRISI" İDDİASI
Patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirten Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet, Noel akşamı Beni'de bir restoranda intihar bombacısının işi olan patlamayı kınıyor. Hayatını kaybeden insanlar olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırıldı ve ilk adımlar atıldı" dedi.
Görgü tanıkları, yerel saatle 19.00 sıralarında bir patlama sesi ve ardından silah sesleri duyduklarını ifade etti.
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