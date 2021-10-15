Otelden atılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kadınlar U20 milli takımının skandal görüntüleri ortaya çıktı. Ücretin ödenmemesi nedeniyle otelden atılan futbolcular sokaklarda hem uyudu hem de antrenman yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 17:11
Otelden atılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.



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