Konuşmayı çevirdiği sırada... Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerinde başlattığı harekat sonrası iki ülke arasında çıkan savaş sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sık sık ekran karşısına çıkarak açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları dünya basınında geniş yankı bulan Zelenski'nin sözlerini çeviren Alman gazetesi Welt'in tercümanı, konuşmayı çevirmekte zorlandı ve gözyaşlarına boğuldu.
Rusya'nın ülkesi üzerinde başlattığı operasyon sonrası iki ülke arasında çıkan savaş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamalarıyla sık sık dünya gündemine oturmasına sebep oluyor. Zelenski'nin verdiği kararlılık mesajları dünya kamuoyunda geniş yankılar buluyor.
Son olarak, Alman gazetesi Welt’in tercümanı, Ukrayna liderinin sözlerini aktarırken gözyaşlarına boğuldu. Zelenski'nin konuşması ise sosyal medya kısa sürede gündeme oturdu.
"KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"
Zelenski, söz konusu konuşmasında, “Rusya kötülük yolunda. Dünya Rusya’yı BM’de oy kullanma hakkından mahrum etmeli. Ukraynalılar, biz neyi savunduğumuzu çok iyi biliyoruz. Kesinlikle kazanacağız” dedi.
Cumartesi gecesi birkaç şehrin saldırıya uğramasının ardından Ukrayna halkına seslenen Zelenski, “Dün gece Ukrayna’da acımasızlardı. Yine bombardıman, yine yerleşim bölgeleri ve sivil altyapı bombalandı. Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Zafere! Zafere!” diye konuştu.
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