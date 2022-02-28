Zelenski'den Rus askerlerine çağrı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:17

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırında gerçekleştireceği ateşkes görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.

Devlet başkanı Zelenski, son 4 günde 16 çocuğun öldürüldüğünü ve 45'inin yaralı olduğunu belirterek "Şu ana kadar 4500 Rus askeri öldürüldü" dedi. Zelenski ayrıca, Rus askerlere seslenerek "Ekipmanınızı bırakın. Çıkın buradan. Komutanlarınıza inanmayın. Propagandacılara inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" uyarısında bulunudu.

Avrupa Birliği'ne "özel koşullar altında" acil üyelik talep ettiğini "Amacımız tüm Avrupalılarla birlikte olmak, en önemlisi ise eşit olmaktır. Bunun adil olduğuna eminim. Bunu hakkettiğimize eminim" ifadeleri ile duyuran Zelenski, "Daha önce askeri tecrübesi olan mahkumlar, Rusya'ya karşı savaşa katılmak istemesi halinde salıverilecek" diye konuştu.