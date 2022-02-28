Zelenski'den Rus askerlerine çağrı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesi Rus askerlerine çağrıda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırında gerçekleştireceği ateşkes görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Devlet başkanı Zelenski, son 4 günde 16 çocuğun öldürüldüğünü ve 45'inin yaralı olduğunu belirterek "Şu ana kadar 4500 Rus askeri öldürüldü" dedi. Zelenski ayrıca, Rus askerlere seslenerek "Ekipmanınızı bırakın. Çıkın buradan. Komutanlarınıza inanmayın. Propagandacılara inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" uyarısında bulunudu.
Avrupa Birliği'ne "özel koşullar altında" acil üyelik talep ettiğini "Amacımız tüm Avrupalılarla birlikte olmak, en önemlisi ise eşit olmaktır. Bunun adil olduğuna eminim. Bunu hakkettiğimize eminim" ifadeleri ile duyuran Zelenski, "Daha önce askeri tecrübesi olan mahkumlar, Rusya'ya karşı savaşa katılmak istemesi halinde salıverilecek" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren Madonna'yı Instagram'da takip etti
- Volodimir Zelenski: Önümüzdeki 24 saat çok önemli
- Zelenskiy ready to talk with Russia, but not in Belarus
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Kendisine şiddet uygulayan erkeği bıçakladı
- Horoz dövüştürenlere suçüstü
- Rusya'nın Belarus hamlesi
- Putin'in nükleer mesajının asıl hedefi
- Romanya ülkesine giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
- Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
- Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor
- Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
- Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
- Nebati: 'En yüksek büyüme sağlayan ülke olduk'