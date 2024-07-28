Köpeğini aşırı besleyerek ölümüne neden oldu: Sahibinin itirafları tepki çekti!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:25

Yeni Zelanda'da bir kadın, sahibi olduğu Nuggi adındaki bir köpeği aşırı bir şekilde besleyerek ölümüne sebep olduğu için tutuklandı.

Polis memurlarının şikayet üzerine sahibinin evini aramasının ardından dehşete kapılan yardım gönüllüleri devasa hayvanı ele geçirdi.

Köpek, bir barınak tarafından teslim alındığında 53,7 kg ağırlığında olduğu tespit edildi.

Şaşkına dönen barınak çalışanları, köpeğin bacaklarının devasa vücut ağırlığına zar zor dayanabildiğini söylediler.

Veterinerin, köpeğin göğüs kafesine stetoskop yerleştirdiklerinde kalp atışlarını duyamadıkları, çünkü göğsündeki yağ katmanlarının aşırı derecede fazla olduğu belirtildi. Yeni Zelanda Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (SPCA), köpeğin konjonktivit olduğunu ve tırnaklarının aşırı uzadığını söyledi.

Dernek, “Ve özellikle karnı ve dirsekleri gibi temas ettiği bölgelerde çok sayıda deri alerjisi vardı” açıklamasında bulundu.

Sahibi, Nuggi'ye her gün mamasına ek olarak sekiz ila 10 parça tavuk verdiğini itiraf etti.

SPCA'nın gözetiminde iki ay geçirdikten sonra köpek 9 kg zayıfladı. Ancak, karaciğerindeki bir kitlenin yırtılmasıyla iç kanamadan aniden öldü. Köpeğin, yapılan otopsi sonucunda karaciğer hastalığı ve Cushing hastalığından da muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Auckland'daki Manukau Bölge Mahkemesi kadına iki ay hapis ve para cezası verdi. Kadının bir yıl boyunca köpek sahibi olması yasaklandı.