Köpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Mısır Çevre Bakanlığı, Kızıldeniz'de köpek balığı saldırısı sonucu bir kişinin öldüğünü bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Köpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 19:38

Yapılan yazılı açıklamada Bakanlığın, Kızıldeniz kıyısındaki Marsa Alem kenti açıklarında 2 kişinin köpek balığı saldırısına maruz kaldığına yönelik bir ihbar aldığı belirtildi.

Olayda yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişini yaralandığı aktarılan açıklamada, konunun araştırılması için ilgili makamlarca acil bir komisyon kurulması kararı alındığı kaydedildi.

YÜZMEYE KAPALI ALANMIŞ

Açıklamada, köpek balığı saldırısının gerçekleştiği bölgenin daha önce yüzmeye kapalı alan olarak ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Haziran 2023'te de bir Rus turist, Hurgada kenti açıklarındaki plajda köpek balığı saldırısına uğradıktan sonra ölmüştü.


Etiketler: #köpek balığı #saldırı #Kızıldeniz

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