Koronavirüs vakalarında korkutan tablo: Hastaneye yatışta büyük yükseliş

23 Eylül 2022 Cuma, 10:53

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili korkutan bir tablo meydana geldi. Temmuz ayının başından beri vaka sayılarının düşük seyrettiği İngiltere’de Covid-19 vakaları ve hastaneye yatışta büyük bir artış meydana geldiği ortaya çıktı.

Haber Global'de yer alan habere göre, resmi verilere göre ülkede Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışlarda yüzde 20’lik bir artış görüldüğü belirlendi. Yetkililer ülkede yaşayanların hatırlatma dozunu olması gerektiği çağrısını yaparken, insanların hastalanması durumunda evlerinde kalmalarını istedi.

Son 7 günde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken yetkililer, İngiltere’de geçen hafta 3434 kişinin hastaneye kaldırıldığına dikkat çekerken bu sayının bu hafta 4015’e çıkarak yaklaşık yüzde 17 arttığına dikkat çekti.

"HASTANEYE YATIŞ SAYILARI YÜKSEK"

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın Kıdemli Tıp Danışmanı Dr. Susan Hopkins, “Covid-19 vakaları halen az olsa da hastaneye yatış sayıları yüksek. Aşı olmaya imkanı olanların aşı olması gerekiyor çünkü kış aylarına girene kadar bağışıklığı kuvvetlendirmek gerekiyor. Şu an kullanılan bütün aşılar Covid-19’un hafif geçmesine imkan sağlıyor” dedi.

Dr. Hopkins, “Havalar soğudukça solunum yolu enfeksiyonlarının da artacağını göreceğiz. Eğer iyi hissetmiyorsanız evinizden çıkmayın ve risk grubundakilerle görüşmeyin” dedi.