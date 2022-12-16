Kosova'da gerilim tırmanıyor: Bir eski Sırp polisine daha gözaltı kararı
Kosova güvenlik güçleri, bir eski Sırp polis memurunu daha gözaltına aldı.
Kosovo Online'ın aktardığına göre, Kosova güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Metohija'da Sladjan Trajkovic adlı eski bir Sırp polisini daha gözaltına aldı.
Haberde "Gözaltına alınan kişi Bosnjacka Mahala'nın karma nüfuslu mahallesinde yaşıyor ve istifa eden polis memurlarından biri. Eşi gözaltına alındığını doğruladı ve savaş suçu işlediğinden şüphelenildiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.
Trajkovic'in, Miljan Ajic ve Dejan Pantic'in ardından Kosovalı polisler tarafından gözaltına alınan üçüncü eski Kosovalı Sırp polis memuru olduğu belirtildi.
SIRBİSTAN'DAN NATO'YA ÇAĞRI
Sırbistan, NATO'nun Kosova Görev Gücü'ne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinden oluşan sınırlı bir birliğin, Kosova ve Metohija'ya girmesi talebini iletti.
Sırbistan Ulusal Televizyon Kanalı'nın haberinde, "Merdar idari geçiş noktasında KFOR, Sırbistan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca yüz ila bin Sırp güvenlik gücünün Kosova ve Metohija topraklarına geri dönmesi talebini iletti" denildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptığı bir açıklamada böyle bir talebin KFOR tarafından "muhtemelen reddedileceğini" söylemişti.
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