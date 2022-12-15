Sırbistan'dan Kosova çıkışı: Gerilimi azaltmak için çalışacağız

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:53

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, başkent Belgrad'da katıldığı yerel bir televizyon kanalında, Sırbistan-Kosova ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İvica Dacic, "Önümüzdeki günlerde Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltmak için çalışacağız, ancak bundan sonra Brüksel Anlaşması'nın temelleri üzerine konuşabiliriz" dedi.

Kosova'nın kuzeyindeki kurumlardan istifa eden Sırpların durumunun basit olmadığına işaret eden Dacic, "Sırpların kurumlara geri dönecek yeri ve yolu yok. Uluslararası toplumun temsilcileri şu anda en büyük sorunun (Kosova Başbakanı Albin) Kurti olduğunu açıkladı. Ayrıca Kurti, iktidardayken Brüksel Anlaşması'nın saygı duyulacak hiçbir durumunun olmayacağına inanıyorlar" ifadesini kullandı.

"DİYALOĞA GERİ DÖNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların konumu söz konusu olduğunda ülkesinin içinde bulunduğu durumun basit olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sırbistan'ın 'kırmızı çizgileri' var ve bu, bugün görünür ve herkes için net öyle ki kimse yanılgıya kapılmasın. Sırbistan'ın ne yaptığını bilmediği, planlarının olmadığı, olayların gelişimine bağlı bir stratejisinin olmadığı varsayımı son derece yanlış. Sadece kibar davranıp, Kurti gibi insanlarla, ne kadar rahatsız edici olursa olsun, diyaloğa geri dönmeye çalışıyoruz."