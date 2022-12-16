Sırbistan, Kosova'yı hedef aldı: KFOR'a talepte bulunacağız

16 Aralık 2022 Cuma, 09:29

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki kabine toplantısının ardından Sırbistan Radyo ve Televizyonuna, son günlerde Kosova ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükselen tansiyona ilişkin konuşan Vucic, "KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması talebi kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Bu akşam elektronik posta, yarın da KFOR komutanına şahsen talepte bulunacağız" dedi.

Vucic, kararın gerginliği azaltacağına inandığını ifade ederek, "Kosovalı Sırpların korunması ve sınır geçişlerindeki kontrolün sağlanması adına önemli olduğu kanaatindeyim. Ancak duyduğumuz şeylerden sonra talebin kabul edileceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin kendileri için kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Vucic, "Başka her şey hakkında konuşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"SIRBİSTAN'IN KFOR'A TALEPTE BULUNMAYA HAKKI VAR"

ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill de Sırbistan'ın talebine ilişkin, "Sırbistan hükümetinin tabii ki KFOR'a talepte bulunmaya hakkı var ancak mevcut siyasi sorun siyasi bir çözüm gerektiriyor. Bizim durumu sakinleştirmemiz lazım. Böylece orada yaşayan Sırp toplumunun gelecekteki hayatlarına ilişkin net beklentileri olabilir" dedi.

Bölgede barışın Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasıyla sağlanacağına işaret eden Hill, "ZSO'nun kurulması durumu normale döndürebilir" ifadelerini kullandı.

Bu arada, dün Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, ülkesinin Sırbistan'ın Kosova'ya güvenlik güçlerini konuşlandırmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yükselirken, buna tepki gösteren Kosovalı Sırplar 10 Aralık'tan bu yana, 6 gündür Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.