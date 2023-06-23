Kosova'dan Sırbistan'a sıcak mesajlar: Yeni yerel seçime açığız

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:45

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:46

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliğin düşürülmesi için Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptıkları ayrı görüşmeleri değerlendirdi.

Kurti, yerel medyaya yaptığı açıklamada, anlaşmaya varmak için görüşmeye geldiğini ancak her şeyin kendisine bağlı olmadığını belirterek, "(Kosova'nın kuzeyinde) Yeni yerel seçime açığız ama bunun yasal bir çözümü olmalı, yasa dışı olamaz. Mesela kanunun da öngördüğü gibi vatandaşların imzalarıyla yapalım ki belediye başkanlarının görevi sona ersin. Bu hukuksal bir çözümdür. Yasa dışı çözümler üretemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan'ın üçlü toplantıyı reddetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana göre gerilimin azaltılması, şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının, suçlu ve yasa dışı grupların (bölgeyi) terk etmesi anlamına gelmeli ve bunu Kosova polisinin belediye binalarındaki varlığının azaltılması izlemelidir. En sürdürülebilir çözüm olarak, hukukun üstünlüğünün ön planda olduğu bir süreç, açık ve adil bir kampanya, özgür ve demokratik seçimler ile erken seçimlerin önemli olduğunu anlıyoruz. Durumun, ikili görüşmeler sayesinde güvenli olduğunu ve istikrarlı bir barışa sahip olduğumuzu söyleyemem ancak arabulucunun iyimserliğinden önümüzdeki günlerin geride bıraktığımızdan daha iyi olduğuna dair işaretler var, ancak bunu göreceğiz. Doğrudan görüşme olmadığı için handikaplıyım.”

Kurti ayrıca Borrell ile yaptığı görüşmede 3 Kosova polis memurunun ülkenin sınırları içerisinde, tam olarak nerede kaçırıldıklarını açıklayan belgeleri gösterdiğini ve uluslararası toplumdan tepki beklediğini sözlerine ekledi.

VUCİC'DEN AÇIKLAMA

Sırp lider Vucic de suçsuz yere gözaltına alınan Kosovalı Sırplara ilişkin detaylı bir rapor sunduğunu ifade ederek, "Sayın Borell'e raporu ilettim ve gözaltındaki Kosovalı Sırpların ne tür bir fiziksel şiddete maruz kaldıklarını gösterdim" dedi.

Barış ve istikrarın kilit önem taşıdığına işaret eden Vucic, Kosovalı Sırpların çok zor durumda olduğunu ve artık Kurti'nin "estirdiği teröre" katlanmak istemediklerini savundu.

Vucic, çatışma isteyen Kurti ile görüşmediğini söyleyerek, "Avrupalı yetkililerle her zaman konuşmaya, elimden geleni yapmaya hazırım. Ancak anlamsız olan şeyler anlamsızlığını koruyor" diye konuştu.

"Kosova'nın AB'nin çocuğu olduğunu" iddia eden Vucic, "Şimdi ergenliğe girdi. Çılgın yıllar. Onlar da çocuklarını korumaya devam ediyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Mümkün olabildiği kadar istikrarı korumaya çalışacağız" dedi.

Aleksandar Vucic, gözaltında tutulan Kosovalı Sırpların evlerine dönebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Borell ise Kosova'nın kuzeyinde yeni seçimlerin yapılmasına ilişkin mutabık kalındığını ifade ederken, gün boyu Brüksel'de bulunan iki ülkenin liderleri bir araya gelmedi.