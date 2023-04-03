Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi hâkim karşısına çıktı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:50

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:55

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve 3 arkadaşı, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesindeki Kosova Özel Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemede, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Mahkemenin 3 gün sürecek oturumlarında, iddianamenin okunmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sanıklara söz verilecek. 11 Nisan itibarıyla tanıklar dinlenmeye ve kanıtlar mahkemeye sunulmaya başlanacak.

Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsızlığı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu’nun lideri Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli hakkında 2020 yılında Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları işlediklerine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, 5 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa ederek Lahey'e gitmiş ve 6 Kasım'da Veseli, Krasniçi ve Selimi ile birlikte tutuklanmıştı.

SÜRGÜN VE İŞKENCE

Lahey'de bulunan özel savcılık, hazırlanan iddianamede Thaçi ve diğer 3 kişiyi 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi nedenlerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Dün Kosova'nın başkenti Priştine'de eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer tutuklular için 90 bin kişilik destek gösterisi düzenlenmişti. Bugün de Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan Kosovalılar Thaçi için Lahey'deki mahkeme önüne toplanarak gösteri yaptı.