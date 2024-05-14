Köyler 'soğuk lav' altında kaldı: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:54

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:54

Endonezya'nın Sumatra adasındaki Marapi Dağı yakınlarındaki köylerde meydana gelen 'soğuk lav' püskürmesi ve sellerin ardından onlarca kişi hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, cumartesi günü şiddetli yağmur, Sumatra'nın en aktif volkanlarından birinden çıkan kül ve kayaların toprak kaymasını tetikleyerek iki bölgeyi etkileyen yıkıcı bir çamur kaymasına neden oldu. Ölümlerin yanı sıra yüzden fazla ev, cami ve kamu binası hasar gördü ve 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Agam bölgesinden 43 yaşındaki Rina Devina volkanik enkaz ve çakıl taşlarından kaçışını anlattı. "Gök gürültüsü ve kaynar su gibi bir ses duydum. Marapi Dağı'ndan düşen büyük kayaların sesiydi. Zifiri karanlıktı; cep telefonumu el feneri olarak kullanmak zorunda kaldım. Yol çamurluydu; sürekli 'Tanrım, merhamet et' diye dua ettim" dedi.

Devina ayrıca komşusunun evinin kayalar tarafından yıkıldığını ve dört komşusunun ölümüne neden olduğunu belirtti. Pazar günü öğlene kadar kurtarma ekipleri en çok etkilenen bölge olan Agam'daki Canduang köyünde 19 kişinin cesedine ulaştı. Komşu Tanah Datar bölgesinde dokuz kişinin daha öldüğü bildirildi.

Bu felaket, 5 Aralık 2023 tarihinde Marapi Dağı'nda meydana gelen ve 23 yürüyüşçünün hayatına mal olan bir önceki patlamanın ardından geldi. Ayrıca Şubat ayında meydana gelen seller Tanah Datar'da onlarca eve zarar vermişti.

Geçtiğimiz ay yanardağda meydana gelen bir dizi patlama gökyüzüne 2 kilometreye kadar kül göndererek yolları kapatmış ve 11.000'den fazla kişiyi tahliye etmek zorunda bırakmıştı. Yerel Minang dilinde Marapi 'Ateş Dağı' anlamına gelmektedir.

