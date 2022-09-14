Kral Charles'ın 100’e yakın personeline işten çıkarılma bildirimi verildi
Kral 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth için İskoçya'da düzenlenen tören sırasında Clarence Evi çalışanlarının işten çıkarılmaları talimatı verdi.
Kral 3. Charles, Kraliçe eşi ile Buckingham Sarayı'na geçmeden önce ikamet edecekleri Clarence Evi çalışanları için işten çıkarılmaları talimatı verdi.
Aralarında özel sekteretler, iletişim ekibi ve ev personeli bulunan 100 kişi, Kral'ın baş yardımcısı, baş özel sekreteri Sör Clive Alderton tarafından mektup gelene kadar olan bitenden habersizlerdi.
The Guardian'ın haberine göre, Sör Clive Alderton'ın mektubunda, "Clarence Evi kapatılacak. Bu nedenle çalışmalarını bu evde gerçekleştiren personelin artık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), yas döneminde ilan edilen işten çıkarılma bildirimini “kalpsizce” diye niteleyerek kınadı.
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