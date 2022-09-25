Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf yayınlandı
Geçen ay hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf yayınlandı. Windsor'daki St. George Şapeli'nde bulunan mezardaki levhanın değiştirildiği görülüyor.
Buckingham Sarayı, dün Kraliçe II. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğrafı dünya kamuoyuyla paylaştı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; mezarda isimlerin yazılı olduğu levha, el oyması Belçika mermerinden yapılmış.
II. Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret'in külleri de St. George Şapeli'nde yer alıyor, fakat levhada onun adına yer verilmemiş.
PHILIP'İN ADI DA EKLENMİŞ
Daha önceki kapak taşında sadece 6. George ve Ana Kraliçe Elizabeth'in isimleri yazılıydı. Yeni levhaya Elizabeth'in dışında geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in de adının eklendiği görülüyor.
Ziyaretçiler 29 Eylül'den itibaren St. George Şapeli'nin halka açık olduğu her gün Kraliyet üyelerinin mezarını ziyaret edebilecek.
70 yıl tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Prens Charles geçmişti.
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