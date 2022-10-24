İngiltere'de Sunak başbakanlığı garantiledi: Sterlinde son durum

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:18

İngiliz sterlini, geçen hafta kapanışında ve bu hafta başlangıcında 1,10-1,15 dolar seviyelerindeki seyrini korudu. Ancak parite 26 Eylül'deki tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1.034 dolardan çok uzağa gelmedi.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine Rishi Sunak'ın seçildiği bildirildi

Rishi Sunak, İngiltere'de ilk Hint asıllı başbakanı oldu.

Yeni başbakan açıklandıktan sonra dolar karşısında 1,13’e düştü.

İngiliz Sterlini TL karşısında 20.96'dan alış, 21.07'den satış yapılıyor.

RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.