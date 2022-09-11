Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu: 'Tam 4 gün boyunca...'

11 Eylül 2022 Pazar, 09:47

Kraliçe Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Elizabeth'in, cenaze törenine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Buckingham Sarayı, Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin, 19 Eylül'de TSİ 13.00'te yapılacağını duyurdu.

NAAŞI EDINBURGH'A GÖTÜRÜLECEK

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

Kraliçe'nin naaşı önce yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral şatosundan Edinburgh'daki Holyroodhouse Sarayı'na götürülecek. Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali'ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri de katılacak.

TÖRENE KRALİYET AİLESİ DE KATILACAK

Kraliçe'nin tabutu, salı günü kızı Prenses Anne'nin refakatinde Londra'ya getirilecek. Aynı gün Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası'na yerleştirilecek.

14 Eylül Çarşamba günü ise Kraliçe Elizabeth'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na törenle taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak.

NAAŞI 4 GÜN BOYUNCA HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK

2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak. Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.