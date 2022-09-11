Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu: 'Tam 4 gün boyunca...'
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül'de yapılacak. 2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak.
Kraliçe Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Elizabeth'in, cenaze törenine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.
Buckingham Sarayı, Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin, 19 Eylül'de TSİ 13.00'te yapılacağını duyurdu.
NAAŞI EDINBURGH'A GÖTÜRÜLECEK
Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.
Kraliçe'nin naaşı önce yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral şatosundan Edinburgh'daki Holyroodhouse Sarayı'na götürülecek. Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali'ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri de katılacak.
TÖRENE KRALİYET AİLESİ DE KATILACAK
Kraliçe'nin tabutu, salı günü kızı Prenses Anne'nin refakatinde Londra'ya getirilecek. Aynı gün Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası'na yerleştirilecek.
14 Eylül Çarşamba günü ise Kraliçe Elizabeth'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na törenle taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak.
NAAŞI 4 GÜN BOYUNCA HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK
2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak. Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.
Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.
İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.
Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- İktidara yakın Karagül, tepki çeken paylaşımını sildi
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!