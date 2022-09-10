Putin'den Kraliçe Elizabeth kararı!
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth perşembe günü hayatını kaybetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kraliçenin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in kraliçenin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Ölüm haberinin ardından çok sayıda ülke lideri Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İngiltere Kralı 3. Charles'a bir taziye mesajı göndermişti. Putin mesajında, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer vermişti.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi
- Maaş artışlarıyla ilgili yeni karar