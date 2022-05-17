Kraliçe II. Elizabeth'ten sürpriz ziyaret
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere’nin başkenti Londra’da yapımı tamamlanan ‘Elizabeth Hattı’nın bulunduğu Paddington İstasyonu’na sürpriz bir ziyaret düzenledi. Kraliçe Elizabeth’e Londra’da toplu taşıma kartı olarak kullanılan ‘Oyster Kart’ verildi.
Yapımı tamamlanan ve 24 Mayıs’ta açılışının yapılacağı 'Elizabeth Hattı'nı (Crossrail) görmek isteyen 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, küçük oğlu Wessex Kontu Prens Edward ile istasyona geldi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Edward, tren istasyonunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Transport for London Komiseri Andy Byford tarafından karşılandı.
"HEPİMİZ ETKİLENDİK"
İstasyonda bulunan makinistlerle ve istasyon görevlileri ile tanışarak sohbet eden Kraliçe Elizabeth’e Londra’da toplu taşıma kartı olarak kullanılan ‘Oyster Kart’ verildi ve bilet makinesindeki kullanımı gösterildi.
Onuruna adı verilen Elizabet Hattı’nı “resmen açtığını” belirten bir plaket açan Kraliçe Elizabeth, yaklaşık 10 dakika boyunca istasyonda vakit geçirdi.
Kraliçe’yi görmenin harika olduğunu belirten Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, “Hepimiz inanılmaz derecede etkilendik ve duygulandık. Bugün Elizabeth Hattı’nı açmaya geldiği için majestelerine minnettarız” ifadelerini kullandı.
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