Kraliyet ailesinin ırkçılıkla suçlanan üyesi belli oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:51

İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki ‘ırkçı’ bulundu! Yeni çıkan bir kitapta, Meghan Markle (40) ve Prens Harry’nin (37) ilk çocukları dünyaya gelmeden önce, ten rengini soran saray mensubunun Prens Charles olduğu yazıldı. ‘Ten rengi’ sorusu, Meghan ve Harry çiftinin kraliyetten ayrılma kararlarını tetikleyen neden olarak gösterilmişti.

Christopher Andersen’in yazdığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta, Meghan Markle ve Prens Harry’nin 27 Kasım 2017’de nişanlandıklarının resmi olarak duyurulduğu sabah, Prens Charles’ın, karısı Camilla’ya, “Merak ediyorum, çocuklar neye benzeyecek?” dediği iddiası yer aldı.

Saraydan kaynak, Camilla'nın soruya "biraz şaşırdığını" söyledi ve "Kesinlikle harika olacaklar, eminim" yanıtını verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Charles’ın sesini alçaltarak, “Yani, sence çocukların teni nasıl olabilir?” diye sorduğu öne sürüldü.

"BU BİR KURGU"

Prens Charles’ın sözcüsü, The Post gazetesine konuşarak, "Bu bir kurgu ve daha fazla yoruma değmez" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü ise kitapta yazılanlar üzerine yorum taleplerine yanıt vermedi.

Yazar Andersen, annesi siyah ve babası beyaz olan Meghan Markle ile Prens Harry'nin, Oprah Winfrey ile yaptıkları şoke edici röportaj sırasında sansasyonel bir şekilde suçladıkları isimsiz "kıdemli kraliyet üyesinin" Prens Charles olduğunu söylemekten geri durmuyor.

Mart ayında yayınlanan ve İngiliz Kraliyet Ailesi başta olmak üzere tüm İngiltere’de şok etkisi yaratan söyleşide, Meghan Markle, ilk çocukları Archie doğmadan önce, sarayda, ten renginin koyu olacağından endişe edildiğini ve bununla ilgili konuşulduğunu söylemişti. Bu sözler üzerine ünlü Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey de şaşkınlığını gizleyememişti.

"ENTRİKACILAR SAPTIRDI"

Yeni çıkan kitabın yazarı, Charles'ın sadece merak ederek sorduğu sorunun, ona ırkçı bir hava katan entrikacı saray mensupları tarafından saptırıldığını yazdı. Andersen'e göre, ortaya atılan soru, kulaktan kulağa gezip Harry ve Meghan’a ulaştığında toksik özellik kazandı.

Anderson, "Charles'ın sorduğu soru, Buckingham Sarayı'nın salonlarında daha az masum bir şekilde yankılanıyordu" diye yazdı.

PRENS UNVANI VERİLMEDİ

Meghan Markle, CBS televizyonunda mart ayında yayımlanan programda, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediğini söylemişti. Markle, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.

"SUSTURULDUM" DEMİŞTİ

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.

"IRKÇI BİR AİLE DEĞİLİZ" SAVUNMASI

Bu sözler üzerine, Prens William'a "Kraliyet ailesi, ırkçı bir aile mi?" diye sorulmuş, William, soruyu, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diye cevaplandırmıştı.

Prens William, röportaj sonrası kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını ama konuşmayı planladığını söylemişti.

Kaynak: NTV