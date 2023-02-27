Kremlin, Batı'nın, Transdinyester'de provokasyon yapabileceğini iddia etti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batı ve Ukrayna yönetiminin Transdinyester'de "provokasyon" yapabileceğini öne sürdü.

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:16
Kremlin, Batı'nın, Transdinyester'de provokasyon yapabileceğini iddia etti
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin gazetecilere konuştu.

Dmitri Peskov, Batı ve Ukrayna yönetiminin Transdinyester'e karşı "provokasyon" yapabileceğini ve Moskova'nın bunun "farkında" olduğunu söyledi.

Peskov, "Hem Kiev rejimindeki hem de Avrupa ülkelerindeki rakiplerimizin çeşitli provokasyonlar yapabileceklerini biliyoruz. Bunun farkındayız ve bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ÖN KOŞUL YOK"

Şu anda Ukrayna konusunda müzakereler için herhangi bir "ön koşul" bulunmadığını belirten Peskov, "Şu anda tüm bu hikayenin barışçıl bir yönde ilerlemesi için herhangi bir ön koşul görmüyoruz, özel askeri operasyon devam ederken ve belirlenen hedeflere ulaşma yolunda ilerliyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Peskov, Ukrayna'nın Kırım'ı geri almaya yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bunun öncesinde bir geçiş döneminin yaşanacağı koşullar hayal edebiliyorum. Hepsi bir anda olmaz. Hayır, yapamazlar. Kırım Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır" diye konuştu.


Rusya Kırım Transdinyester Ukrayna

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