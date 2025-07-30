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Kremlin'den şiddetli depremle ilgili ilk açıklama: 'Tüm uyarı sistemleri zamanında devreye girdi'

Kremlin'den şiddetli depremle ilgili ilk açıklama: 'Tüm uyarı sistemleri zamanında devreye girdi'

30.07.2025 15:32:00
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Dış Haberler Servisi
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Kremlin'den şiddetli depremle ilgili ilk açıklama: 'Tüm uyarı sistemleri zamanında devreye girdi'

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kremlin’den ilk açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, deprem uyarı sistemlerinin zamanında devreye girdiğini ve tsunami tehlikesi altındaki bölgelerde tahliyelerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kremlin adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tüm uyarı sistemleri zamanında çalıştı. Tsunami tehlikesi nedeniyle insanların tahliye edilmesi gereken bölgelerden güvenli şekilde uzaklaştırılması sağlandı. Genel olarak binaların sismik dayanıklılığı da kendini kanıtladı. Tanrı'ya şükür can kaybı yaşanmadı. Bu olay, teknolojik hazırlık düzeyimizin oldukça yüksek olduğunu gösterdi...

Resmi kanallardan yapılan açıklamalarda, şiddetli deprem sonrası bir anaokulu duvarının çöktüğü, Petropavlovsk-Kamçatski Havalimanı’nda ise bir kadının hafif yaralandığı açıklandı; herhangi bir can kaybı ya da ciddi yapısal hasar olmadığı bildirildi.

Bölgede, 1952 yılından bu yana 73 yıldır yaşanan en güçlü sarsıntı olarak kayda geçen depremin ardından tsunami alarmı verilmiş, yetkililer halkı sahil şeritlerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

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TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Kamçatka bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergey Lebedev, tsunami tehdidinin kaldırıldığını açıkladı. Kararın, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MÇS) tarafından iletilen verilere dayandığını belirten Lebedev, yurttaşları denizden uzak durmaları yönünde uyardı.

Lebedev ayrıca, bölgedeki yerleşim yerlerinde su seviyesinde belirgin bir yükselme yaşanmadığı, binalarda ise ciddi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Yapıların hasar tespiti için, 31 Temmuz’da da denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.

Öte yandan Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Şirşov Oşinografi Enstitüsü uzmanları, 30 Temmuz’da Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgalarının bazı bölgelerde 10 ila 15 metre yüksekliğe ulaştığını tespit etti.

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NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saatiyle 02.24’te 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatski’nin 144 ila 161 kilometre doğu-güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu’nda yer aldığı bildirildi. Sarsıntının derinliğinin ise 17 ila 32 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Yaklaşık 200 kilometrelik bir fay hattını etkileyen depremin ardından biri 7.9 büyüklüğünde olmak üzere 50’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların bir ay boyunca sürebileceği ve bazılarının 7.5 büyüklüğüne ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Depremin hemen ardından, Rusya’nın doğu kıyıları, Kuril Adaları, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Endonezya, Guam, Kuzey Mariana Adaları, ABD’nin Alaska, Hawaii, Kaliforniya ve Oregon eyaletleri ile Meksika, Panama, Şili, Ekvador, Peru ve Galapagos Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. 

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya ve Japonya kıyılarında üç saat içinde tehlikeli dalgalar oluşabileceğini açıkladı. Kamçatka’ya kısa sürede 4 metreyi bulan ilk dalgalar ulaştı.

İlgili Konular: #Rusya #deprem #kremlin

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