Kremlin, Durov için Fransa'ya çağrı yaptı: 'Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor...'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, siber suçlar birimi tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fransa’da gözaltına alınan Telegram’ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov’a yöneltilen suçların çok ciddi olduğunu belirterek, “Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor” dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 15:45
Kremlin, Durov için Fransa'ya çağrı yaptı: 'Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor...'
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 8 Temmuz’da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma çerçevesinde Fransa’da gözaltına alınan Telegram’ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov hakkında açıklama yaptı.

Peskov, Rusya’nın Durov’a Rus vatandaşlığı nedeniyle gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu, ancak Fransa vatandaşlığının da olmasının durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi.

'CİDDİ KANITLAR SUNULMASI GEREKİYOR'

Peskov, “Suçlamalar gerçekten de çok ciddi. Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik doğrudan bir girişim olacaktır” dedi.

Peskov, Durov’un davasının büyük bir şirketin başkanına gözdağı olarak görülebileceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Durov’a gözaltına alınmasında siyasi bir neden olmadığı yönündeki iddiasına ise şüpheyle yaklaştı.


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