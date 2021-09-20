Kremlin duyurdu: Erdoğan yakında Rusya'yı ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.
Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki çatışmalar da dahil olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini doğruladı.
Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var" dedi.
Konuya yakın iki Türk yetkili Cuma günü Reuters'a yaptıkları açıklamada Erdoğan'ın bu ay sonunda Soçi'de Putin ile görüşmesi ve öncelikle Suriye'nin kuzeybatısında yönetime karşı son isyan kalesi konumunda olan İdlib'de artan şiddet olaylarını ele almasının beklendiğini söylemişti.
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