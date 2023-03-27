Kremlin: Putin'in gündeminde Türkiye ziyareti yok
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği" iddialarını yalanlayarak, gündemde böyle bir ziyaretin olmadığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov, Putin'in Türkiye ziyareti için "herhangi bir hazırlık içersinde olmadığını" söyledi.
Peskov, Putin'in Ankara ziyareti için hazırlıkların devam edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
dikGAZETE'de yayımlanan "Karagün dostu Putin, deprem yaralarını sarmaya geliyor!" başlıklı bir yazıda Putin'in, Türkiye'ye geleceği öne sürülmüştü.
Yazıda, "Putin'in, Ankara'ya yapacağı resmi çalışma ziyaretinin şimdiye kadar hem Rus hem de Türk makamları tarafından, yerli ve yabancı medya kuruluşlarından, haber ajanslarından büyük bir titizlikle gizlendiğini" iddia etmişti.
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