Rusya: Karadeniz'de düşen ABD'ye ait İHA incelemeye alındı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:53

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:54

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, iki Rus Su-27 savaş uçağı tarafından durdurulduktan sonra Karadeniz'e düşen ABD'ye ait insansız hava aracı MQ-9 Reaper'ın enkazının, Rus savunma sanayii uzmanlarının "ilgisini çeken bir araştırma nesnesi" olduğunu açıkladı.

Bir şirket temsilcisi, TASS'a yaptığı açıklamada, "Elbette ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının enkazı Rus savunma sanayisinin ilgi alanına giriyor. Bu büyüklükteki herhangi bir buluntu, son cıvatasına kadar sökülmeli ve incelenmelidir" dedi.

Temsilci, İHA enkazınan ele geçirilen tüm ekipmanların "kapsamlı bir incelemeye" alındığını belirterek, "Yabancı savunma sanayinin başarılarını yakından takip ediyoruz. Belirgin başarı ve başarısızlık örnekleri var. Bunların hepsi kesinlikle dikkate alınıyor. Başarılı bir ürün yaratmak için rakiplerinizin ne yaptığını anlamanız gerekir. Bu insansız hava araçları, toplar, zırhlı araçlar ve diğer silah türleri için de geçerli" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı, 14 Mart'ta Karadeniz'in uluslararası sularında düşmüştü.