Rusya: Karadeniz'de düşen ABD'ye ait İHA incelemeye alındı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, 14 Mart'ta Karadeniz'in uluslararası sularına düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının enkazının "kapsamlı bir incelemeye" alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:53
Rusya: Karadeniz'de düşen ABD'ye ait İHA incelemeye alındı
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, iki Rus Su-27 savaş uçağı tarafından durdurulduktan sonra Karadeniz'e düşen ABD'ye ait insansız hava aracı MQ-9 Reaper'ın enkazının, Rus savunma sanayii uzmanlarının "ilgisini çeken bir araştırma nesnesi" olduğunu açıkladı.

Bir şirket temsilcisi, TASS'a yaptığı açıklamada, "Elbette ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının enkazı Rus savunma sanayisinin ilgi alanına giriyor. Bu büyüklükteki herhangi bir buluntu, son cıvatasına kadar sökülmeli ve incelenmelidir" dedi.

Temsilci, İHA enkazınan ele geçirilen tüm ekipmanların "kapsamlı bir incelemeye" alındığını belirterek, "Yabancı savunma sanayinin başarılarını yakından takip ediyoruz. Belirgin başarı ve başarısızlık örnekleri var. Bunların hepsi kesinlikle dikkate alınıyor. Başarılı bir ürün yaratmak için rakiplerinizin ne yaptığını anlamanız gerekir. Bu insansız hava araçları, toplar, zırhlı araçlar ve diğer silah türleri için de geçerli" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı, 14 Mart'ta Karadeniz'in uluslararası sularında düşmüştü. 


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