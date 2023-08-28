Kremlin: Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl anlaşması imzalanması konusunda bir mutabakat yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla yeniden yürürlüğe koyulması konusunda somut bir mutabakat bulunmadığını söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Alman Bild gazetesinde yer alan ve Rusya, Türkiye ve Katar'ın tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğine dair iddia soruldu.
Sputnik'in aktardığına göre, Peskov, "Katar'ın yer aldığı çeşitli işbirliği seçenekleri var ancak şu anda bu konuda önemli bir mutabakat bulunmuyor" yanıtını verdi.
Peskov, tahıl anlaşması konusunda çeşitli formatlarda çeşitli tartışmalar yapıldığının da altını çizdi.
Tahıl anlaşmasının sona erdiği tarihten bu yanaki ikinci geminin Kiev'in organize ettiği geçici koridor üzerinden Karadeniz'e açılmasını da değerlendiren Peskov, bunun tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığını etkilemeyeceğini, bunun anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.
PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ
Basın toplantısında Peskov'a yöneltilen bir diğer soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin Rusya'da yapılma olasılığı oldu.
Peskov, "Görüşme yakında gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgi vereceğiz. Görüşmenin duyurulma tarihleriyle ilgili birtakım mutabakatlar var ve bunlara bağlı kalma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
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