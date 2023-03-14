Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:28
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
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Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir Rus füzesinin Kramatorsk şehir merkezine düştüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, "Saldırıda 6 katlı bir bina hasar aldı. En az 3 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Duygu ve düşüncelerim ailelerle birlikte. Arama çalışmaları sürüyor. Rusya, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Hayatları mahvediyor ve geride insan bırakmıyor. Masumların hayatını kaybetmesine neden olan her saldırı yasalar karşısında cezalandırılmalı. Bu kesinlikle olacak" dedi.


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