Kremlin'den Biden'ın suçlamalarına yanıt: Üslubu kabul edilemez

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:34

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:35

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Peskov, Kremlin'in Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik böyle bir üslubu kabul etmediğini söyledi.

Peskov, "Bunun uluslararası durumda, yani Orta Doğu'daki savaşta çok heyecan verici, potansiyel olarak çok tehlikeli bir an olduğu açıktır. Çok duygusal ve üst düzey siyasetçiler ve devlet adamları da dahil olmak üzere çeşitli siyasetçilerin konuşmalarında çok fazla duygu var, ancak bu tür söylemler sorumlu devlet liderleri için pek uygun değildir ve bizim için de kabul edilemez. Rusya Federasyonu açısından, Başkanımız açısından böyle bir üslubu kabul etmiyoruz" dedi.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşmasında "Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların "ABD'nin depolarından" gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle "depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla" doldurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım" diye konuştu.